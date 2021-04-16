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中升控股擬就智能電動車與小鵬汽車建立戰略合作夥伴關係

股市 08:34 2021/04/16

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中升控股擬就智能電動車與小鵬汽車建立戰略合作夥伴關係

中升控股 （00881） 擬就智能電動汽車與小鵬建立戰略合作夥伴關係。中升控股公布，於4月16日與小鵬汽車（美：XPEV）訂立諒解備忘錄，旨在建立長期戰略合作夥伴關係，透過整合集團完善的全國經銷網絡及專業知識，以及小鵬在行業領先的智能電動汽車產品，進一步加快智能電動汽車於中國的應用。

根據諒解備忘錄，集團預期於中國投資並運營小鵬品牌經銷店，以提供智能電動汽車銷售及服務，預期於2021年首先於選定的中國一線城市或具有巨大智能電動汽車產品潛力的其他城市推出有關銷售及服務設施。

展望未來，集團預期與小鵬尋求進一步戰略合作機會，包括商業模式創新、創造長期競爭優勢及價值定位，以利用中國智能電動汽車市場的增長潛力。

董事會認為，透過訂立諒解備忘錄與小鵬建立長期戰略夥伴關係將令集團可更易進軍中國智能電動汽車市場並增加其經銷市場份額，進而為集團及小鵬的共同增長及可持續發展作出貢獻。此外，戰略合作夥伴關係亦將表明集團已實現於2020年第四季度推出的「新能源汽車戰略」。

【電動車】小鵬汽車研製造自動駕駛芯片　第三款智能汽車小鵬P5正式亮相

【業績│汽車股】中升去年純利增23%至55億人幣 末期息0.58港元升29%

責任編輯︰梁浩碩

港股 中升控股（00881） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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