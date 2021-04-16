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【騰訊股價】騰訊分四部分發行41.5億美元債券　認購額逾220億美元

股市 08:13 2021/04/16

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【騰訊股價】騰訊分四部分發行41.5億美元債券　認購額逾220億美元

騰訊 （00700） 分四部分發行總值41.5億美元的債券。報道引述知情人士透露，截至紐約時間周四上午10點認購截止時，騰訊發行的債券總計獲得逾220億美元認購，最終指導價息差因此得以收窄。

華融傳將可足額還債　騰訊發債反應升溫，詳情請看【下一頁】

騰訊最新公布，於4月15日（紐約時間）已與經辦人就根據計劃發行本金總額41.5億美元的票據訂立認購協議。扣除包銷費用、折扣及佣金後，估計發行票據的所得款項淨額將約為41.3億美元，擬用於一般企業用途。票據預期於4月22日發行。

發行票據後，公司在計劃項下未償還的票據本金總額將為221.5億美元。

報道指，騰訊的美元債交易開局表現一般，但隨著傳出華融已為償付4月27日到期的債券備好資金消息，需求開始有所改善。此次期限最長一批債券，即40年期債的債息率較美國國債高出165個基點。

騰訊此前將中期票據集資規模由200億美元增至300億美元（約2325億港元）。至於騰訊於去年發行60億美元票據，當中集資擬用於再融資及一般企業用途。

【騰訊700】騰訊重組事業群架構、騰訊音樂等高層執位　分析料涉短視頻進攻無大成果

騰訊將中期票據計劃限額l由200億美元提高至300億美元

責任編輯︰梁浩碩

港股 債券 騰訊控股（00700） 騰訊

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