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【美股收市】道指漲305點首越34000關 標指同破頂 納指升1.3%

股市 04:11 2021/04/16

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美國就業零售和數據佳，加上企業業績報喜，美股發力上衝，道指和標指均創收市新高，道指首越34000關。納指漲1.3%，也逼近歷史高位。
科技股和醫療保健股領漲，道指收報34035點，升305點或0.9%；標指收報4170點，升45點或1.1%；納指收報14038點，升180點。歐股也創新高，Stoxx 600收市上揚0.45%，報438點，資源股攀升1.5%。
10年期美債息跌7.8個基點，至1.555厘，盤中曾低見1.536厘，創一個月低位，利好科技股。

蘋果升1.87%，Facebook升1.65%；亞馬遜（美：AMZN）行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)披露，旗下電商平台Prime用戶數量突破2億個。Prime用戶每年須繳付120美元服務費，但可節省時間及享用額外服務，去年2億個Prime用戶合共創造1260億美元價值。他又估計，使用AWS雲服務的用戶，去年合共創造190億美元價值。亞馬遜收市升1.4%。

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）首日升逾31%後，昨日早段一度升約6.4%，其後爭持，截至本港4時倒跌1.7%。
三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)認為，當局應該未雨綢繆，加強監管國債市場、對沖基金及其他非金融企業的資金操作，避免在金融危機爆發後才作出應對。需要重點治理的地方，包括要為貨幣市場提供常設回購機制，方便市場人士在金融動盪期間獲得資金供應；擴大市場交易平台以接連不同企業；為貨幣基金提供中央結算，以降低經紀資金不足的風險。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟金人數報57.6萬人，大幅低於市場預期的70萬人，按周減少19.3萬人。3月零售銷售按月增加9.8%，遠超市場預計的增長5.8%。期內，扣除汽車的零售銷售按月增加8.4%，高於預期的增長5%。

責任編輯：柯志宏

Facebook（美：FB） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） 就業 美股 貝索斯 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 對沖基金

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【美股市況】美10年債息低見1.528厘　道指收市首破34000關　標指升1.1%創新高、納指升1.3%（不斷更新）

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