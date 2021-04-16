【歐股收市】歐股也破頂 惟疫情陰霾未除

美國就業零售數據佳，帶動道指標指齊破頂，歐股也創新高，Stoxx 600收市上揚0.45%，報438點，資源股受捧，抽高1.5%。

不過，新冠疫情仍在惡化，加上經濟研究機構調低對德國今年經濟增長預測，遏制了歐股升勢。

英國富時100指數收報6983點，升0.6%；德國DAX指數收報15255點，彈0.3%；法國CAC 40指數收報6234點，升0.41%。

經濟研究機構RWI Leibniz發表報告，調低對德國今年經濟增長預測，由原本預期增長4.7%，降至增長3.7%，以反映德國由於新冠疫情惡化，須實施長期封鎖措施對經濟造成的打擊。

RWI Leibniz預期德國明年首季經濟將萎縮1.8%，不過，調高了明年經濟增長預測，由2.7%升至3.9%。

另外，歐疫情陰霾未除，法國單日多300人感染病毒後不治，令死亡人數突破10萬，是繼英國及意大利後，第3個死亡人數達到10萬的歐洲國家。 法國政府為應對疫情，今個月起再次採取封鎖措施，包括關閉學校及大部份非必要商店。政府發言人說，預料疫情在下月中改善，封鎖措施可以逐步解除。

責任編輯：柯志宏