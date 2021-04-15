【樓市現象】上車客睇樓逾1年一直昐望樓價大跌 惟事與願遺 終接受現實696萬購南浪海灣

樓市交投持續暢旺，一眾猶豫不決的買家亦加快入市。一名睇樓逾一年的上車客，也接受現實入市。

中原地產資深分區營業經理陳智生表示，最近屯門南浪海灣3座高層D室錄得成交，單位實用面積522平方呎，兩房間隔，向東北，享園景，開價750萬元，議價後以696萬元成交，折合實用呎價13,333元。

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陳智生表示，買家為同區上車客，睇樓超過一年，一直望樓價大跌，但疫情下樓價依然企穩，近期開始更有上升趨勢，加上區內新盤開售在即，怕業主心雄，遲買會貴，終接受現實，加快入市。

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原業主則於2008年5月以185萬元買入單位，持貨13年轉售，帳面獲利511萬元，單位升值2.8倍。

位於屯門南恆富街23號的南浪海灣，屋苑共有5座，提供1,264個單位。南浪海灣屬區內優質物業之一，環境清幽怡人，加上屋苑附有會所設施，吸引不少享受生活的客人前來居住。屋苑附近有多條巴士線前往市區，亦鄰近海典軒購物商場，滿足住戶生活所需。

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記者：陳詠妍