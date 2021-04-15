▲ 【譚仔上市】譚仔收入多？定三哥搵錢多？

譚仔國際上市進入直路，究竟譚仔品牌對三哥品牌，究竟邊個好搵錢啲？三哥酸辣會否帶動三哥業績？根據譚仔國際初步招股資料，截至12月底止9個月，譚仔收入6.4996億元，三哥收入6.4818億元，譚仔多出178萬元。每間餐廳日均收入，譚仔為3690萬元，三哥為3638.2萬元，僅些微差距。

三哥顧客總數勝譚仔

不過，以顧客總數計，三哥反勝譚仔，三哥顧客1125.9萬人，譚仔為1111.1萬人。至於每間餐廳每日平均人客，三哥為632人，譚仔為631人。

至於譚仔國際的每名顧客人均消費，譚仔為58.5元，三哥為57.6元。譚仔國際目前合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳

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記者：譚志偉