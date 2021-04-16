【譚仔上市】譚仔定三哥搵錢多？分店極速4個月可回本　招股書介紹如餐牌、早餐餐牌識唔識？（附短片）

▲ 譚仔定三哥搵錢多？分店極速4個月可回本 招股書介紹如餐牌、早餐餐牌識唔識？

譚仔國際上市進入直路，究竟譚仔品牌對三哥品牌，究竟邊個好搵錢啲？三哥酸辣會否帶動三哥業績？根據譚仔國際初步招股資料，截至12月底止9個月，譚仔收入6.4996億元，三哥收入6.4818億元，譚仔多出178萬元。每間餐廳日均收入，譚仔為3.69萬元，三哥為3.6382萬元，僅些微差距。

譚仔受港人歡迎，回本期更令不少餐飲同業羨慕，譚仔國際指出，往績期內「譚仔」香港新店一般收支平衡期只需1至2個月，投資回本期須6至19個月；「三哥」新店收支平衡同樣只需1至3個月，最快可以4個月投資回本，一般投資回本期為4至12個月。

三哥翻座率高、米線賣得多，為何譚仔仍跑贏？【下一頁】

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三哥顧客總數勝譚仔

不過，以顧客總數計，三哥反勝譚仔，三哥顧客1125.9萬人，譚仔為1111.1萬人。至於每間餐廳每日平均人客，三哥為632人，譚仔為631人。

至於譚仔國際的每名顧客人均消費，譚仔為58.5元，三哥為57.6元。譚仔國際目前合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳。

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招股書如餐牌

譚仔招股書詳細介紹公司業務，將兩大品牌的主要餐牌一一列出，也分門別類「譚仔」、「三哥」餐牌分別，如譚仔獨家的產品有湖南酸辣湯底、重慶酸辣湯底、涼拌川北豆腐、四川麻辣雞翼等，而三哥獨家的就有煳辣、素湯、口水三素、豬脷等。

譚仔逾140家分店中，有19家餐廳提供早餐，公司計劃在時機適當時陸續為其他餐廳引入早餐，捕捉早餐市場的潛在商機。

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記者：譚志偉