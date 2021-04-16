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【新股IPO】譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成

股樓投資 08:35 2021/04/16

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譚仔終於都正式上市了！自去年初次傳出譚仔計劃上市之後，大家一直等了又等，終於都等到了。譚仔在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌，並以譚仔國際之外正式遞交上市申請。

根據譚仔國際上載於港交所的初步招股文件顯示，譚仔現時合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間譚仔三哥餐廳、深圳有1間譚仔餐廳及新加坡擁有3間譚仔三哥餐廳。

去年由於受疫情影響，食肆生意大受影響，雖貴為港人最愛的餐廳之一，但譚仔在疫情下亦難以獨善其身，主要是受社交距離措施的影響，客流量減少所致，截至2020年12月底止九個月，譚仔國際錄得純利2.3億元，按年升32.6%；惟剔除政府補貼的1.26億及租金優惠，實際純利為9,300萬元，按年跌46.8%，期內，譚仔國際毛利率為73.1%，純利率17.8%。此外，受到疫情影響，譚仔國際的平均翻座率為2.8及3.5次/日；去年同期為4.5及6.1次/日。

截至2020年12月底止九個月，譚仔及譚仔三哥的顧客人均消費分別是58.5元和57.6元，整體人均消費為58元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

 

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