【新股IPO】兆科眼科6622今日起招股　入場費8485元

李氏大藥廠 （00950） 分拆的眼科製藥公司兆科眼科 （新上市編號：06622） 於周五（16日）起至4月21日（下周三）招股。兆科眼科計劃發行1.2億股，招股價介乎15.38元至16.8元，預期集資最多20.7億元，一手（500股）入場費8484.6元。兆科眼科將於4月29日掛牌。高盛及富瑞為兆科眼科的聯席保薦人。

兆科眼科是一間眼科製藥公司，致力於眼科療法的研究、開發及商業化，並已建立起由13種創新藥及12種仿製藥組成的眼科藥物管線。

兆科眼科是次引入CaaS Capital、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）、奧博資本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management， LLC為公司的基石投資者，合共認購總值5500萬美元的股份。

兆科眼科預計，集資所得的資金約46%用作為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金、32%用於核心產品的臨床開發及商業化、7%用於南沙的生產設施進行生產線擴張、5%用於業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金，其餘為營運資金及一般用途。

業務方面，兆科眼科預計，除治療中重度乾眼症的環孢素A眼凝膠於第四季度向國家藥監局提交新藥申請，亦計劃於未來三年就仿製候選藥提交9項簡化新藥申請。此外，亦預期將於2022年前推出三種發展最成熟的接近商用階段的仿製藥。

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編輯：袁諾曦