▲ 【譚仔上市】譚仔國際遞交上市申請、在港經營「譚仔」及「三哥」 人均消費達58元

譚仔上市！在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際，正式向聯交所遞交上市申請。本報早前曾獨家報道譚仔上市的計劃，據譚仔上載的初步招股書指，譚仔國際現時合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間譚仔三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間譚仔三哥餐廳。

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譚仔國際截至12月底止九個月，純利錄2.3億元，按年升32.6%；剔除政府補貼1.26億及租金優惠；譚仔國際純利為9,300萬元，按年跌46.8%，主要是受社交距離措施的影響，客流量減少。期內，譚仔國際毛利率高達73.1%，純利率達17.8%。

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譚仔人均消費58元

據譚仔國際初步招股文件顯示，截至12月底止九個月，譚仔及譚仔三哥的顧客人均消費分別是58.5元和57.6元，整體人均消費是58元。受到疫情影響，譚仔國際的平均翻座率為2.8及3.5次/日；去年同期為4.5及6.1次/日。

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