【開市9點半】譚仔國際遞表上市　譚仔定三哥生意多？　小米註冊「米車」商標、騰訊重組架構攻短視頻

（1）譚仔終於啟動上市，由於是港人熱捧的品牌，所披露的財務數據，引起了港人的注意，去年9個月賺2.3億元，剔除政府補貼，仍賺9300萬元，此外，三哥酸辣生意是否更勝譚仔？原來譚仔稍優，不過三哥的顧客人數較多。若從投資角度，本地餐飲股一直非投資熱點，以長綫賺股息為主，新股披露初步招股書，仍未詳細講股息政策。

即睇開市9點半重點：

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【譚仔上市】譚仔遞上市申請、在港經營「譚仔」及「三哥」 人均消費達58元

【譚仔上市】譚仔收入多？定三哥搵錢多？

（2）小米 （01810） 自宣布進軍電動車行業，首期投資100億元人民幣後，逐步落實電動車業務詳情！據報，小米在4月1日申請註冊多個「米車」商標，包括「小米汽車」、「米汽」、「小米造車」等。此外，小米昨日已經小米連續第9日回購，累計已斥資35.4億港元回購。

【小米造車】小米申請註冊多個「米車」商標 小米電動車有名字了？

【小米回購】小米連續第9日回購 涉資近2.5億元

（3）騰訊 （00700） 架構有變動，報道分析是次改革主要涉及短視頻平台策略變化。

【騰訊700】騰訊重組事業群架構、騰訊音樂等高層執位 分析料涉短視頻進攻無大成果

（4）中芯 （00981） 連續兩日被國家隊減持。

【中芯981】中芯國際連續兩日遭國家隊減持 國家集成電路產業基金累套25.8億

（5）港交所 （00388） 開拓Podcast（播客）頻道「HKEXVoice」，由港交所管理層不時交代香港金融市場發展的見解和展望。

【港交所388】港交所開Podcast 姚嘉仁：研究MSCI結構性產品、假期交易

（6）富途（美：FUTU）旗下富途牛牛的香港及海外客戶，有望可以在平台上購買比特幣。

【Bitcoin】富途牛牛有望交易比特幣？ 富途創始人李華：香港及海外客戶很大機會可以

（7）市況淡靜下，李寧 （02331） 股價依然破頂，體育用品股走勢要注意。

【大行報告】李寧升3%破頂 海通指大中華運動時尚市場規模最大

（8）基金一哥貝萊德的管理資產升至破紀錄的70萬億元，原因當然是股市大升。

【美企業績】貝萊德管理資產升至破紀錄的70萬億元 首季經調整純利升49%

（9）銅價今年超強勢，隨全球轉型至綠色能源，高盛形容銅是「新石油」，相信銅需求將會急升，在未來12個月會升至11000美元。

【銅價走勢】高盛：銅是「新石油」 料未來12個月會升至11000美元



港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：區嘉俊