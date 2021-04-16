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【極氪001】吉利公布「極氪」電動車ZEEKR 001股價大升9%　補貼後起步價勝Model 3、CEO：不排除分拆上市

股市 11:44 2021/04/16

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吉利公布「極氪」電動車ZEEKR 001股價大升　補貼後起步價勝Model 3

吉利汽車 （00175） 今年3月宣布成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」，由吉利汽車和母企吉利控股分別持有51%、49%。極氪周四（4月15日）發布首款量產車ZEEKR 001，新車將推出三款車型，補貼後售價28.1萬元人民幣起，最高續航里程可達到712公里。極氪CEO安聰慧表示，未來三年極氪每年將至少推出兩款新車，重申極氪定位為與吉利汽車集團平行的企業集團，不排除極氪未來登陸資本市場的可能性。

極氪ZEEKR 001定位直接對位中高檔電動車，Tesla （美：TSLA）入門車型Model 3在內地售價由24.99萬元人民幣起，Model 3入門款可續航約468公里，不及ZEEKR 001入門款所公布的續航力。

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吉利汽車股價高開4.4%，愈升愈有，最新升9%，報22.15元，成交26億港元。

吉利電動車新合資「極氪」4月預售新車　吉利：芯片緊張達「小時階段」【下一頁】

吉利：一發力超越新勢力很容易 SEA首款電動車Zero甚麼樣子？可見【圖集】

極氪由領克ZERO改名而來，氪（Krypton）為化學元素，符號是Kr，屬隋性氣體，可作閃光燈、螢光燈的白色光源。

極氪001車型以WE、YOU命名，三款車型分別為「長續航雙電機 WE版」、「超長續航單電機 WE版」、「超長續航雙電機 YOU版」，指導價28.1萬至36萬元人民幣，7月底前下鎖定單預估價格為26.6萬至34.5萬元人民幣，10月1日前交付。

極氪ZEEKR 001定位豪華獵裝轎跑，採用SEA浩瀚架構。充電網絡方面，極氪在2021年年內將在全國建設2800個充電樁、290座充點站，到2023年將建設2萬個充電樁，2200座充電站。極氪001在2022年也會推出城市自動駕駛功能。

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編輯：陳健婷

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