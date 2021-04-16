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【極氪001】吉利「極氪」發布首款量產車ZEEKR 001　補貼後售價28.1萬人幣起、股價高開逾4%

股市 09:27 2021/04/16

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吉利旗下品牌「極氪」發布首款量產車型ZEEKR 001，補貼後售價28.1萬元人民幣起。

吉利汽車 （00175） 今年3月宣布成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」，由吉利汽車和母企吉利控股分別持有51%、49%。極氪今日（4月15日）發布首款量產車ZEEKR 001，新車將推出三款車型，補貼後售價28.1萬元人民幣起，最高續航里程可達到712公里。極氪CEO安聰慧表示，未來三年極氪每年將至少推出兩款新車。

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吉利汽車股價高開4.4%，開報21.25元，成交1.07億元。

吉利電動車新合資「極氪」4月預售新車　吉利：芯片緊張達「小時階段」【下一頁】

極氪由領克ZERO改名而來，氪為化學元素，符號是Kr。極氪001車型以WE、YOU命名，三款車型分別為「長續航雙電機 WE版」、「超長續航單電機 WE版」、「超長續航雙電機 YOU版」，指導價28.1萬至36萬元人民幣，7月底前下鎖定單預估價格為26.6萬至34.5萬元人民幣，10月1日前交付。

極氪ZEEKR 001定位豪華獵裝轎跑，採用SEA浩瀚架構。充電網絡方面，極氪在2021年年內將在全國建設2800個充電樁、290座充點站，到2023年將建設2萬個充電樁，2200座充電站。極氪001在2022年也會推出城市自動駕駛功能。

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編輯：陳健婷

 

港股 汽車 電動車 吉利汽車（00175） 自動駕駛

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