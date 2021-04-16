美國制裁俄羅斯 驅逐10名特工（第二版）

美國總統拜登對俄羅斯實施新一輪制裁，同時禁止美國銀行直接向俄羅斯央行買入國債，並驅逐10名俄羅斯外交人員，以回應俄羅斯干預2020年美國大選、發動網絡攻擊及吞併克里米亞。

（第二版加入白宮回應）

拜登（Joe Biden）周四已簽署行政命令，下令財政部對俄羅斯16個組織及16名人士實施制裁。美國國務院同時宣布，驅逐10名俄羅斯外交人員。

早於白宮正式公布前，俄羅斯外交部已稱，美國的制裁違反兩國利益，莫斯科無可避免地會作出回應，亦令兩國領袖的峰會難望成事。

白宮在聲明中表示，新制裁有助抑制來自俄羅斯的網路攻擊，增加俄國攻擊在策略及經濟上的成本，加強穩定國際局勢。白宮更指，美國視俄羅斯為網路攻擊背後幕後黑手，損害美國及盟友致力維持的公平及自由民主選舉。

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美方的制裁措施如下：

● 禁止美國銀行向俄羅斯央行、主權基金及財政部，直接買入俄羅斯國債，6月14日起生效，藉此打擊俄羅斯於國際市場融資的能力；

● 制裁6間俄羅斯科技公司，指它們對俄羅斯的網絡攻擊行動提供支援；

● 制裁16個組織及16名人士，指克里姆林宮干預2020年美國大選一事中，他們扮演一定角色；

● 驅逐10名俄羅斯外交人員，指他們以外交人員身份，掩飾情報人員（即特工）身份。

今次制裁涉及3件事，包括華府部門早前被黑客利用SolarWinds提供的軟件Orion入侵。白宮經過評估後，有極大信心認定俄羅斯對外情報局（SVR）是幕後黑手。白宮強調美國繼續堅持一個開放、協同而安全的互聯網，批評俄羅斯的行為違背這個目標。

其次，美國國家情報總監上月發表報告，證實俄羅斯試圖干預2020年美國大選。

最後，白宮指將與歐盟、英國、澳洲及加拿大聯手制裁合共8個組織及人士，指他們在俄羅斯2014年入侵克里米亞時有一定角色。

拜登日前才與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，討論俄方近日於烏克蘭邊境增強軍事部署的行動。

責任編輯：嚴智勇