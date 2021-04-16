▲ 【業務重組】花旗擬撤出13個地區零售銀行業務 伍燕儀：香港是集團關鍵戰略市場

花旗集團（美：C）隔晚公布首季業績，盈利增加2.1倍至79.42億美元；攤薄後每股收益為3.62美元，上年同期為1.06美元。花旗集團行政總裁Jane Fraser同時宣布，計劃撤出包括中國、印度、南韓等13個市場的零售銀行業務，會更集中以香港、新加坡、阿聯猶及倫敦4個財富中心，發展全球零售銀行業務。

新計劃突顯香港市場策略定位，花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，香港是集團的關鍵戰略市場，香港業務更是集團全球收入最大的貢獻者之一，將會繼續投放資源服務客戶。

伍燕儀續指，花旗集團在香港擁有悠久的歷史，對該行在香港這個市場的未來充滿信心，並將繼續支持香港客戶及與客戶一起成長。

花旗集團計劃撤出中國大陸、台灣、澳洲、巴林、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、波蘭及俄羅斯13個市場的零售銀行業務，但會繼續保留機構客戶業務，包括私人銀行、現金管理部門及投資銀行等。

花旗集團首季撥備按年微增

期內，收入按年跌7%，至193.27億美元。按業務劃分，全球消費者銀行業務（GCB）收入跌14%，至70.37億美元；機構客户（ICG）收入跌2%，至122.2億美元。營運費用為111億美元，按年增長4%。

截至季度末，花旗貸款信貸損失撥備為216億美元，佔貸款總額的3.29%，上年同期為204億美元。花旗期末貸款為6660億美元，按年下降8%。

CET1資本比率為11.7%。季度內，花旗回購了2300萬股普通股，並以普通股回購和股息的形式向普通股股東返還了總計27億美元。

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編輯：區嘉俊