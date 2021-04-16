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從起步到增長：金融科技初創如何走在最前線？

科技 09:00 2021/04/16

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初創企業被視為推動全球經濟增長的明日之星，而金融科技初創在香港發展，可謂在適當的時間和適當的地方。在疫情下，香港的金融科技業展現出無比的韌力。在全球經濟不穩定的情況下，本地金融科技業持續發展並繼續招聘人才，去年見證著多家虛擬銀行和金融科技初創企業的誕生。

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作為行業生態圈的一員，我們亦留意到金融科技逐漸滲透至大眾的日常生活，象徵著行業的正面發展。最近，我很榮幸能擔任一個金融科技初創比賽的評判，見證了市場上一些新興的機會，並思考初創成功創業的竅門。

香港支付服務選擇多

以支付為例，網上購物於數年前已經冒起，在疫情期間更急速發展，為業界帶來新的挑戰，同時亦為初創企業迎來新機遇。 其中一項要解決的是支付服務的多樣性及複雜性。香港是個獨特的市場，支付方式包羅萬有，包括儲值卡、電子錢包及二維碼付款等。 隨著更多支付服務進駐市場，我們需要能夠整合眾多支付服務並簡化管理的解決方案，從而完善用家體驗。

隨著不少品牌和商戶積極開拓新客源，初創企業的另一機遇是滿足日益增長的需求。去年PayPal發布的香港賣家研究指出，有45%的受訪商戶正在擴展海外市場。然而，進入新市場時會面臨各種挑戰，例如語言障礙、貨幣兌換問題和新的監管要求等。

在以上的兩個例子中，金融科技初創企業都有機會將疫情帶來的挑戰轉化為商機。每當談及這一點，我經常會被問到初創企業最需要的特質。

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領導能力很重要

首先大部分初創企業皆擁有鮮明的定位，但我亦從中觀察到，具發展潛力的初創公司所擁有的幾個先決條件。首先是要有熱誠 ── 創辦人需要熱衷於解決他們正拆解的問題，而不是盲目追隨新興潮流而創業。

企業更不應強行將AI或區塊鏈技術加入解決方案。這樣做並不會提升企業的價值，更有可能會使企業失去原有的市場競爭優勢。回歸基本，從問題出發，再深入研究最佳的解決方案、技術和方法才是致勝之道。

相信大家對大衛打敗巨人歌利亞的寓言故事並不陌生，不少初創公司訂立目標與大企業競爭，但真正精明的初創公司會藉著與大企業合作，從而擴大自身的規模。在香港，愈來愈多傳統金融機構願意與初創合作，甚至成為其客戶。事實上，本地金融機構與時並進，積極採用新科技提升競爭力，這正是香港的優勢所在。

一項行業調查報告亦證明，香港金融科技的採用率較美國、日本和法國等市場高。 在PayPal，我們視每段合作關係為增長機會，運用雙方獨有的價值和視野，並善用彼此的優勢和資源，加快步伐以推動在金融科技和電子支付的應用。

獲取信任  有助長遠發展

另一個特質，是創辦人及公司建立信任的能力。很多時候即使企業在商業模式和科技上擁有優勢，在沒有信任的基礎下亦難以擴展業務。香港貿發局去年對初創企業進行的一項調查發現，贏取客戶的信任，是本地初創企業面對的最大挑戰，這並非如想像中簡單。

毫無疑問，在創業至拓展規模的過程中，企業會遇到許多機遇和挑戰，需要不斷探索。金融科技發展迅速，有實力的企業家能靈活地改變策略，適時應對新挑戰。 若企業一直在追趕潮流，或者市場競爭太激烈甚至飽和，這都是企業需要改變策略的警號。要取得成功，必須明白和拆解如何在市場中生存並茁壯成長。

現在正是金融科技領域發展的好時機，而成功的關鍵在於了解並實踐以上原則，並充分善用香港先進的金融科技環境。作為生態圈中的一份子，我們希望協助優秀的金融科技初創企業，見證更多成功創業故事的誕生。

撰文 : 傅孟瑳 PayPal香港、南韓及台灣市場主管

欄名 : Smart World

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