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【Greensill破產懶人包】卡梅倫遊說政界極高層救亡 捲政治風暴

環球政治 21:03 2021/04/15

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近期國際金融界發生兩件大事，分別是對沖基金Archegos爆倉及供應鏈融資公司Greensill破產。其中Greensill事件觸發英國政治旋風，前首相卡梅倫被揭曾接觸政界極高層人物，圖助Greensill取得政府資金脫困，外界追查下，Greensill與政界的瓜葛愈揭愈多，引起廣泛關注。

  • 卡梅倫在事件中有何角色？

去年Greensill陷財困，卡梅倫（David Cameron）旋即向辛偉誠發文字短訊，獲辛偉誠積極回應。英國政府應外界要求公開當時辛偉誠的回應，辛偉誠當時稱正推動財政部相關團隊（pushed the team），給予財政援助。

涉不當遊說政府救Greensill 卡梅倫稱會配合調查【下一頁】

此外，卡梅倫為Greensill在政界斡旋，爭取資助，曾多次致電財政部官員，查詢政府貸款最高額度，又曾接觸衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）及首相府職員。

  • 卡梅倫與Greensill有何淵源？

Greensill與英國政界高層的接觸，源於卡梅倫仍任首相的年代，由時任內閣秘書長Jeremy Heywood引薦下建立關係。

【BNO移民英國】作家批入籍試題目太難 英國人都未必識【下一頁】

2016年卡梅倫因推動英國留歐失敗辭職，離任後加入Greensill Capital當顧問，獲得價值數以千萬英鎊計的股票期權作報酬。

  • Greensill Capital有何業務？

Greensill Capital是祖籍澳洲的銀行家Lex Greensill創立的公司，主要從事供應鏈融資，即借錢予客戶，以向供應商找數，Greensill Capital則從中獲利。

Lex Greensill曾在花旗、摩根士丹利（Morgan Stanley）等多間銀行任職，2011年才自立門戶成立Greensill Capital，歷史不算長，但發展迅速，破產前被視為成功的初創。

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責任編輯：林建忠

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