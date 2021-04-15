▲ 【戶戶送】Deliveroo預警未來訂單增長隨疫情放緩而減慢、股價跌4% 首季訂單增長逾倍

外賣速遞平台Deliveroo公布上市後首份業績，首季訂單按年升逾倍至7100萬英鎊，平台交易總額升130%至16.5億英鎊。不過，Deliveroo同時預警，隨封城等社交距離限制逐步放寬，訂單增長或會放緩。Deliveroo股價跌約4%。

Deliveroo指，難以評估首季訂單增長中，受惠於封城等特殊情況的訂單佔比多少，基於未來數周或數月何時放寬社交距離限制仍存在不明朗因素，公司未來經營環境仍有不確定性。

Deliveroo戶戶送倫敦掛牌情況【下一頁】

「Deliveroo預期隨封城措施解封，訂單增長速度會放慢，但難以估計放慢的速度。」

Deliveroo指，仍有信心維持2021年業績指引。Deliveroo早前預計，今年總交易額增長30%至40%，毛利率約7.5%至8%。

Deliveroo上月在倫敦上市，掛牌當天股價大跌三成。投資者對其股估值、員工待遇及市場競爭激烈存在疑問。

相關文章：【新股IPO】Deliveroo戶戶送倫敦上市 擬集資108億元、採同股不同權架構（第二版）

相關文章：【戶戶送】Deliveroo上市前向速遞員派1.7億獎金 最高可獲分10.5萬元

編輯：陳韻妍