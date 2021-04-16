【零售寒冬】本地用家重新主導鐘錶業　錶行靠獨特產品、體驗拓商機

▲ 本地客人不再單單追求貴價錶，反而著重產品的獨特性及體驗。

新冠疫情肆虐超過一年，本地鐘錶零售飽受衝擊，市場改由本地消費者主導。除了網購鐘錶漸成趨勢外，客人亦不再單單追求貴價錶，反而著重產品的獨特性及體驗。

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獨特體驗及服務需求增加 把握機會吸客

據政府早前公布，本港珠寶首飾、鐘表及名貴禮物今年首兩個月合計的銷貨額升3.2%。銷貨值終止跌勢，由本地用家需求主導，成為行業的新方向。東方表行大中華區市場推廣部主管曾子禧透露，疫情期間除了執行鑑賞腕錶預約、加強腕錶消毒等措施，該行亦與鐘錶商議優先到港及訂購，滿足顧客需求。他解釋，該錶行與品牌協議，令新腕錶發布後的抵港時間由1個月，縮短至1至2星期。再配合期間限定的主題活動及優先鑑賞腕錶，為店舖吸引人流。

▲ 東方表行與日本鐘錶品牌聯乘，特別營造日本神社的感覺。

▲ 意大利品牌則配合品嚐咖啡的體驗。

除此之外，本地客人對鐘錶保養的需求亦有提升。東方表行去年亦乘勢推出本地維修服務中心，由去年底至今，使用的顧客人數錄得5至8%的升幅。曾子禧認為，由於客人減少買新錶，反而會加強保養、翻新過往的收藏品。

主打香港製造的EONIQ亦發掘「在家商機」，成功令銷售額翻倍。品牌創辦人黎鈞國透露，疫情下把所有資源轉攻網上。除了售賣手錶外，亦開設副線DIY Watch Club，售賣「在家砌錶」套裝。此體驗式的產品就像把線下工作坊，轉移至家中進行，成功彌補線下收入的損失，令整體生意不跌反升。黎認為新產品的發展潛力龐大，去年的表現已超出預期。

▲ DIY Watch Club售賣「在家砌錶」套裝，表現超出預期。

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平價、冷門手錶有市場

另一邊廂，主打價格較實惠、小眾品牌的小店Lam Workshop，年初至今生意則已恢復至疫前的95%。其創辦人林迪透露，復甦主要由約2、3000元的腕錶產品所帶動。他相信未來此價位的產品仍有一定需求，因經濟前景仍有壓力，消費者不會投資在貴價手錶；反而轉而購買較平價的腕錶。林續指，消費者通常認為小店的定價較連鎖店低，加上部分大型連鎖錶行縮減門市，這些因素亦有利中小型錶舖發展。林迪又稱，過去一年網購的接受程度大幅提升。以往很少消費者會在網上購買7000、8000元的手錶，但近期卻多次出現8000至1萬元的訂單。他相信疫後趨勢將會持續。

▲ Lam Workshop的生意已恢復至疫前的95%主要由約2、3000元的腕錶所帶動。

鐘錶行業顧問何德明指出，本地鐘錶業去年表現慘淡，失去訪港旅客後，只能依賴本地消費支撐。本地需求集中在1000至3000元的平價手錶，及4至5萬元的中價市場。未來數年，行業將會「回歸自然」至自由行尚未開放的2000年代，錶行或會出現「大洗牌」之況。

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記者：葉泳珊