【大行點睇】高盛降澳門賭收預測 籲趁調整收集濠賭股

高盛發表研究報告指，因憧憬澳門賭場重新開放，所以該行於過去數月鼓勵投資者收集濠賭股。近日澳門當局放寬了出防疫政策，更取消了進入賭場前的核酸測試，帶動濠賭股板塊累升兩成，其估值等於預測2022年企業價值對EBITDA由10倍升至11.8倍。

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該行料，濠賭股將會於未來12個月仍有上升空間，但料短期會出現波動。該行認為短期的調整會帶來吸納的機會，包括澳博控股（00880）、銀河娛樂（00027）、金沙中國（01928）及新濠博亞（美：MLCO）。

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高盛續指，因貴賓廳較預期疲弱以及澳門與香港尚未通關，所以下調澳門的賭收預期至較2019年水平低43%，並料年內貴賓廳及中場賭收會各下跌54%及35%，該行料澳門2022年賭收達350億美元，略低於2019年361億美元水平。

高盛對濠賭股目標價一覽：

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