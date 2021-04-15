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【大行點睇】高盛降澳門賭收預測 籲趁調整收集濠賭股

股樓投資 20:15 2021/04/15

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高盛發表研究報告指，因憧憬澳門賭場重新開放，所以該行於過去數月鼓勵投資者收集濠賭股。近日澳門當局放寬了出防疫政策，更取消了進入賭場前的核酸測試，帶動濠賭股板塊累升兩成，其估值等於預測2022年企業價值對EBITDA由10倍升至11.8倍。

【長和系】長實上調回購上限規模逾一成至3.8億股 全日升逾2%再試50元  詳情請看[下一頁]

該行料，濠賭股將會於未來12個月仍有上升空間，但料短期會出現波動。該行認為短期的調整會帶來吸納的機會，包括澳博控股（00880）、銀河娛樂（00027）、金沙中國（01928）及新濠博亞（美：MLCO）。

【大行報告】大和予內房「中性」看法　惟睇好5大內房股齊予「買入」評級  詳情請看[下一頁]

高盛續指，因貴賓廳較預期疲弱以及澳門與香港尚未通關，所以下調澳門的賭收預期至較2019年水平低43%，並料年內貴賓廳及中場賭收會各下跌54%及35%，該行料澳門2022年賭收達350億美元，略低於2019年361億美元水平。

高盛對濠賭股目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

金沙中國有限公司（01928） 香港 澳門 澳門博彩股 博彩 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027） 新濠博亞（美：MLCO）

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