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【英國脫歐】James Dyson：有更大自由兼聘用全球人才　計劃在英創200個新職位

商業 19:46 2021/04/15

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Dyson去年11月宣布，在全球投資27.5億英鎊，進行研發新興技術和產品。

英國脫歐，據BBC報道，2月份統計數據顯示，英國出口到歐盟仍低於去年的水平。但Dyson創辦人James Dyson卻認為，英國脫歐將會使英國重新獲得獨立和提高創新。他又稱，「我們擁有自由」，可以與歐洲以外的其他國家簽訂貿易協定，以及聘用來自全球的人。

Dyson一直表態支持英國脫歐，但早前被批評，2019年時已將總部遷移新加坡。他有此決定，皆因在英國難以進行製造和組裝零部件，加上製造後又要再運到其他地方銷售。

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然而，Dyson去年11月宣布，在全球投資27.5億英鎊，進行研發新興技術和產品。他更計劃在Malmesbury和Hullavington的設施中，創造200個新工作崗位。

在僱用員工方面，英國設有新的移民制度。Dyson稱，英國與歐盟脫歐的過渡期已完結，須聘請英國缺乏的工程技術人才。但有專家認為，想要從歐盟以外地區招聘的英國公司，處境較英國脫歐前差。若有公司要僱用歐盟員工，現時會面臨巨大的成本和行政管理開支。

責任編輯：馬意文

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