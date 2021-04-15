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【美股分析】看好疫情後需求回升 摩通調高三航空股評級

股樓投資 22:31 2021/04/15

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摩根大通發表報告上調西南航空（LUV）、Spirit （SAVE）和JetBlue（JBLU）三家航股的評級和目標價。摩通分析師Jamie Baker將JetBlue的投資評級由「減持」 上調至「增持」，同時將其目標價由15美元上調66%至25美元。

【美股戰報】業績不對辦被沒收近1億美元股份 GME CEO見財化水仲要準備失業？

他在報告中指，如公司需求反彈至2019年水平的八成，航空業將能受惠獲利，該行又預期JetBlue將著手成本控制，認為其估值具有吸引力；摩通同時將西南航空股票評級由「減持」上調至「中立」(neutral)，並將目標價上調五成至66美元；Spirit 股票評級也被上調至「增持」，目標價為 54 美元。

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但在同報告中，摩通卻維持兩大航空公司聯合航空 (UAL) 和美國航空 (AAL) 的投資評級為「減持」。

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撰文 : 林展鋒

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