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【港交所388】港交所開Podcast　姚嘉仁：研究MSCI結構性產品、假期交易

股市 19:31 2021/04/15

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港交所主管姚嘉仁

港交所 （00388） 開拓Podcast（播客）頻道「HKEXVoice」，由港交所管理層不時交代香港金融市場發展的見解和展望，首集由港交所主管姚嘉仁任嘉賓。姚嘉仁在Podcast中表示，今年港股市場結構性產品交易量按年增4成以上，反映香港市場的流動性吸引著一群投資者在此進行風險管理。

他表示，去年引入MSCI指數系列期貨、期權產品，交投持續穩定地增長，可為交易所買賣基金（ETF）發行人、基金經理等提供更多市場產品的開發機遇，港交所正研究MSCI系列產品進一步擴展至結構性產品領域。

高盛料港交所首季盈利升49% 港股成交減意味盈利已見頂，可見【下一頁】

至於MSCI A股指數期貨產品方面，姚嘉仁坦言，未有太多可以透露，重申希望與監管機構保持溝通，確保能適時取得進展，也預期國際與中國市場有更多互動，香港市場可提供更多風險管理工具。

他續指，年內港交所會聚焦於市場微結構和有效增強風險管理方面的措施，包括研究引入假期交易及推動其他微結構優化措施。

更多Podcast內容可留意港交所頻道

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編輯：麥德銘

港股 期權 期貨 香港交易所（00388） 指數期貨 香港交易及結算所有限公司

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