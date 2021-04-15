【逆市開店】美心烘焙所登陸觀塘裕民坊　集麵包甜點及地道特飲

▲ 美心首家全新現場烘焙概念店「美心烘焙所」將於明天（16日）開幕，選址觀塘全新地標裕民坊「YM²」。（美心提供圖片）

美心首家全新現場烘焙概念店「美心烘焙所」將於明天（16日）開幕，選址觀塘全新地標裕民坊「YM²」。為慶祝新店開業，品牌更準備了連串開幕優惠。

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「美心烘焙所」 以簡潔木系自然風作店舖主調，加入傳統香港設計風格，結合咖啡室的概念，特設舒適雅座。店舖每天以新鮮食材製作，定時出爐各款港、台式手工麵包、蛋糕及甜點，配上一系列特色飲品。

產品包括夾心小吐司系列售16元起、晨烤山吐司系列售26元起、梳乎厘系列如梳乎厘蛋糕（6吋）178元、迷你梳乎厘售28元、即燒焦糖脆脆梳乎厘售22元、炸脆球售16元。店舖內還可以品嚐多款港、台式地道特飲，如椰汁紅豆冰、港式珍珠奶茶、鮮菠蘿冰及仙草冬瓜茶等。

開幕優惠包括惠顧任何產品即送小禮品一份；購物滿$40即送港式奶茶一支（價值$16）；4月16至30日期間，於「美心烘焙所」現場打卡並上傳至社交平台，即送限量版鎖匙扣（右圖）一個。

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責任編輯：朱悅瀅