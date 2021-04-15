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【樓市熱話】開放式廚房增空間感 缺點令屋企充滿油煙味　引來兩派網民激辯

理財智慧 20:34 2021/04/15

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現在有不少樓盤都會設計成開放式廚房，以增加空間感，但近日就有網民以「有沒有人好抗拒開放式廚房？」為題在討論區發帖，指開放式廚房會令整間屋都充滿油煙味，所以十分討厭開放式廚房。

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【蝸居設計】 90後財經KOL 385萬購納米新樓　花11萬訂造家具布置　試住後感不慣　終以1.35萬租出　【下一頁

帖文一出，引來兩派網民激辯，喜歡開放式廚房的用家普遍認為只要有好的抽油煙機，其實不會有味道，「用家會告訴你，開放式只要有一部好的抽油煙機，抽氣扇，加上電磁爐，是不會好大油煙，我煮食不會煮到好像火燭這麼大煙」、「曾經2間屋都用過開放式，超過10年時間，而我家從來沒有這個問題出現」、「我like開放式，可以一邊住飯一邊看電視。氣味問題又不太嚴重，我通常抽油煙機加抽氣扇一齊開，一煮完飯就抺乾淨爐面和牆身」、「一樣用抽氣扇抽油煙機，不覺得大油煙，曾經都擔心傢俬會不會『油淋淋』，用了十年，不覺有這個問題。」

【樓市熱話】搬入單位後發現地板傾斜 換地板可解決問題？　網民：不如墊高傢俱算了　【下一頁

而不喜歡開放式廚房的用家原因除了油煙味外，亦有各種原因，如設計、實用程度、風水等，「新單位不止是開放式，直頭是只有個組合櫃」、「我雖然不煮食，但也覺得好怪」、「我家做了開放式廚房，洗衣機不能關廚房門超嘈」、「 雖然我覺得挺好看，但真是不實用」、「接受不了，一定整間屋油煙味，尤其是我們煮中式菜，炒菜都大味」、「超級抗拒，炒青菜已經有好多油煙」、「我好抗拒，不想看到、聽到工人在廚房的洗菜煮飯聲，而且開放式廚房對風水不好」、「同意，所以我選擇買補地價居屋，間隔分明，真是有個廚房在。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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