【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%

新冠肺炎疫情肆虐香港已逾一年，香港就業狀況繼續惡化，經濟大受打擊，多個行業都裁員減薪，截至今年2月，失業率達到7.2%，為17年來的最高水平。據政府統計處日前（13日）出版的最新《收入及工時按年統計調查報告 》，多個行業最新的入息中位數也下跌，只有數個行業的入息於逆市中仍錄得升幅。

【職場熱話】臨近40歲月薪45K 轉政府工可加至57K 惟非公務員兼要每年續約 網民：轉工風險大沒保障，詳見【下一頁】



據政府統計處發表的《收入及工時按年統計調查報告 》（2020年版），公布20個行業的最新的入息中位數，數據顯示2020年5月至6月期間的數據，期內本港僱員的每月工資中位數為18,400元。男性僱員的每月工資中位數為20,900元，而女性僱員則為16,200元。

各行各業最新入息中位數有幾多?即click到下面睇睇：

▼ 點擊圖片放大 +21 +20



若按職業組別劃分，20大行業中，有11個行業的入息中位數錄得跌幅，如地產活動的入息中位數跌幅達5.4%，成跌幅最大的行業；而住宿服務的入息中位數跌幅達2.8%，為跌幅第二大的行業。其餘行業的跌幅介乎0.6%至2.4%。

【職場熱話】返新工一個月 老闆以為是新入職 還問叫甚麼名字 網民：裁員第一個不會想起你，詳見【下一頁】



出乎市場預期，20大行業中，有6個行業的入息中位數反錄得升幅，其中專業、科學及技術活動的入息中位數升幅最高，升幅達3.1%；教育及公共行政入息中位數升幅亦達2.7%，反映具學術性及專業性的工作較疫情影響較細。



究竟哪些行業的薪酬最高?其中教育及公共行政（不包括政府）期內（2020年5月至6月期間）入息中位數高達30,000元，成薪酬最高的行業。至於金融及保險行業的期內入息中位數亦達28,600元，排行第二；排行最三的，就是電力及燃氣供應行業，期內入息中位數也達28,000元水平。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍