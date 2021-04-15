【香港評級】惠譽維持香港評級「AA-」、展望「穩定」　料今年香港經濟增長4.5%

▲ 惠譽維持香港評級「AA-」、展望「穩定」 料今年香港經濟增長4.5%

評級機構惠譽確認香港評級為「AA-」，展望為「穩定」。惠譽表示，香港公共財政管理紀錄良好、強勁對外緩衝以及平均人均收入較高，為香港評級帶來支撐作用。不過，惠譽指，疫情令信用基礎惡化，以及香港管治與中國內地逐漸融合，均為評級設限。

惠譽預期，隨全球經濟復甦，今年香港經濟將會回升4.5%，基於低基數效應，今年初月度數據回復正增長。該行認為，疫苗接種工作展開，即使部份市民對打疫苗有所猶豫，但也不太可能會阻礙本地經濟復甦，因為本地傳播處於惠譽評級主權國家的下限附近。

惠譽7個月兩削香港評級至AA-，港府：惠譽過度着眼於社會政治議題，【下一頁】

惠譽預期，今年香港財政赤字佔國內生產總值（GDP）將會由2020財年的10.4%降至4.7%，明年則降至2%。該行又指，預期今年底，財政儲備將降至GDP的28%。

另外，惠譽認為，社會持續分化歧影響了公眾對香港管治的信心。此外，本港政治光譜及言論自由收窄，促使外界認為香港對本地事務自治正被削弱，並傾向於集中。而這些趨勢反映在香港最近在世界銀行治理指標（WBGI）中的排名下降，以及中國與西方國家的地緣政治摩擦中。

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編輯：袁諾曦