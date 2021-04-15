【QR code陷阱】掃描二維碼前要「三思」　避免跌入網絡罪犯陷阱

▲ 數碼時代，二維碼（QR code）使用愈來愈廣泛，無論是防疫措施、車廂廣告還是電子付款甚至銀行提款都能使用，但該科技技術背後，當中亦存在不少風險。

數碼時代，二維碼（QR code）使用愈來愈廣泛，無論是防疫措施、車廂廣告還是電子付款甚至銀行提款都能使用，但該科技技術背後，當中亦存在不少風險。

網絡安全防護解決方案供應商Palo Alto Networks香港及澳門總經理馮志剛表示，QR code技術本身是安全的，但隨著人們對它愈益依賴，網絡犯罪分子則在想方設法利用它犯案。新冠肺炎期間，該公司的威脅情報團隊Unit 42，就在地下網上論壇觀察網絡犯罪分子討論如何利用QR code和針對消費者的方法，並找到如何使用QR code發動攻擊的開放源代碼工具和影片教學。

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網絡罪犯如何利用QR code犯案

網絡罪犯其中一招是入侵企業網站，並換上自己的QR code，由於看起來非常相似，即使被換亦很難察覺。當消費者掃描此時將被定向到釣魚網站，不法分子可乘機在釣魚網站上要求用戶提供認證資訊，登入並操控用戶的電子郵件或社交媒體帳戶。該方法亦可以引用戶進入非正規應用程式商店，下載各種含病毒、間諜軟件、木馬或其他類型的惡意軟件，或導致資料被盜、私隱外洩 （GPS 或通訊錄被盜、郵件被攔截等）、遭勒索軟件勒索或加密挖礦。

▲ 大眾一直都知道，對可疑的鏈結或電子郵件要「點擊前三思」，掃描QR code亦一樣，大眾在掃描QR code前要提高警覺。（法新社圖片）

其次，黑客會建立不安全的Wi-Fi網絡，為掃描其QR code 的人士提供免費網絡。連接裝置後，黑客可竊聽或攔截用戶的數據，並竊取可作識別身份用途的個人資料、機密商業資訊、網上銀行認證資料和信用卡資料等。大眾必須提高警覺，只允許裝置登錄到安全的Wi-Fi網絡。

掃描前要三思

馮志剛認為，企業負責人和資訊科技人員，需定期為其網站和應用程式執行信用檢測，確保代碼和鏈結均是他們所設。亦可通過定期掃描QR code檢查鏈結是否正確。同時，他們亦要檢查桌面版及流動版網頁，網絡犯罪分子特別喜歡入侵後者，以減少被檢測到的風險。

▲ 網絡安全防護解決方案供應商Palo Alto Networks香港及澳門總經理馮志剛表示，QR code技術本身是安全的，但隨著人們對它愈益依賴，網絡犯罪分子則在想方設法利用它犯案。（受訪者提供圖片）

僱主應向員工提供網絡安全培訓，使他們認識組織及自身所面臨的風險。措施包括於個人和公司帳戶使用獨特有效的密碼、設置多重身份認證、識別釣魚電子郵件以及不安全的虛擬環境。大眾一直都知道，對可疑的鏈結或電子郵件要「點擊前三思」，掃描QR code亦一樣。不少QR code安全掃描應用程式可讓用戶可以在到訪網站前預覽。許多瀏覽器還允許用戶禁用自動重新導向至網站，以允許前往前事先檢查的域名，再決定網站是否值得信任進入。

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，用戶或在掃描QR code及付款時，應將支付項目明細交給店舖負責人看是否正確，再繼續付款，慎防跌入不法之徒陷阱。（資料圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，曾聽聞內地有不法之徒利用QR code亂收帳款。「他們會將一般小店的QR code，更換成自己生成的QR code，當店舖客人付款，不法之徒將接收到所有款項，該方法的確難防範。」他指出，用戶活在掃描QR code及付款時，應將支付項目明細交給店舖負責人看是否正確，再繼續付款。

方補充，利用動態二維碼方式付款就比較安全，因為是用戶自己生成二維碼，再給店舖掃描。「但亦要小心在購物付款時，留意是否遭偷影，導致用戶的QR code被盜，雖然較難察覺，但用戶應盡量留意。」

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責任編輯：李彥煒