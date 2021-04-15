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【網民熱話】自去年大專畢業後一直找不到工作　兒子失自信心　母嘆：好心酸

理財智慧 19:46 2021/04/15

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經濟不景氣，不少應屆畢業生都很難找到工作，近日在討論區有一名母親發帖，稱兒子在去年高級文憑畢業後，一直都找不到工作，現在兒子經常責怪自己，失去自信心，身為母親看到都好心酸。

【網民熱話】大學生猶疑應否棄學位投身ACO　網民：無讀哂個學位，就算比你入到，你永遠都做細　【下一頁

母親的心聲：

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    +3

 

【職場熱話】祼辭後失業4個月 舊公司願意再次聘請 如何是好？ 網民：搞得好就是錦衣回鄉！　【下一頁

帖文一出，不少網民都紛紛留言鼓勵，「明天會更好！」、「不如做住part time先，都可以學一下待人接物，以及避免有空窗期，遲點做正職別人都覺得他是有心做的，是市場不好而已」、「這幾年找不到工作，還要是fresh grad，顧主都會明白是職位少了，不如先做兼職，最少有收入可用」、「甚麼都做住先，拿多點經驗，我認識一個做收銀員讀經濟既的大學生，做了半年，之後做會所接待員。」

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責任編輯：黃苑筠

香港 兼職 畢業 失業 大學 高級文憑

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