北愛爾蘭議員不被當英國公民 遭拒發英國護照

北愛爾蘭從來是英國不可分割的重要部分，惟有北愛爾蘭議員，從小在當地居住，甚至已成為英國上議院議員，申領英國護照竟被要求考取Life in the UK Test（入籍試），不被當成英國公民。該試主要為外國人而設，以證明對英國生活有足夠理解及能力。

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現年70歲的北愛民主統一黨（DUP）議員海伊（Willie Hay）近北愛邊境的愛爾蘭出生，但從小於北愛爾蘭生活，打算申請英國護照時，被內政部告知必須先申請公民身份，並需要參加面試證明自己國籍，海伊深感不滿，明言拒絕考入籍試及進行面試。

海伊現時是英國上議院議員，過往亦曾擔任多個高級職務，包括北愛爾蘭議會議長和德里（Derry）市長。海伊強調，他一生都在北愛爾蘭居住，是英國的一分子，一直有交稅，有投票，反問為何要證明自己公民身份。

他指出，像他這樣的「愛爾蘭人」，從來未在愛爾蘭住過，一直住在北愛，申請英國護照反而比愛爾蘭護照更難，質疑這完全違反《貝爾法斯特協議》的北愛人員國籍規定。

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他稱其餘近4萬名與他情況相似的人，不應對有關規定逆來順受，並指出入籍的收費，高達1300英鎊，嚇退了很多人，被迫轉為申請只需70英鎊的愛爾蘭護照。

責任編輯：郭麗明