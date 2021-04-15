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【科技抗疫】蘋果著手研究　Apple Watch能否檢測新冠肺炎

科技 19:02 2021/04/15

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近日蘋果就著手進行相關研究，了解Apple Watch是否能夠用來檢測新冠肺炎等呼吸道疾病。

穿戴裝置的健康追蹤功能受到不少用戶喜愛，早前也有報告指出，蘋果（Apple）的Apple Watch可透過記錄用戶的心跳變化，提前預測是否患上新冠肺炎。近日蘋果就著手進行相關研究，了解Apple Watch是否能夠用來檢測新冠肺炎等呼吸道疾病。

【智能手錶】Apple Watch擬推「Explorer」版本　專為極限運動愛好者而設

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外國科技網站MacRumors報道指，西雅圖流感研究機構近日在研究參與者招募網站上寫到，正與華盛頓大學、蘋果合作，以了解如何利用日常電子設備，包括：Apple Watch及iPhone預測新冠肺炎等疾病。現在研究已經進入人體實驗階段，西雅圖流感研機構正在網上招聘22歲以上民眾參與實驗。

該機構表示，受聘者每周需要在iPhone上的指定研究應用程式填寫簡單問卷，同時也會得到一隻研究專用的Apple Watch作監測。至於參與實驗的時間，預計不會超過6個月。

事實上，蘋果去年發布Apple Watch 6時，便提到正在與西雅圖流感研究所和華盛頓大學的合作，研究如何透過Apple Watch偵測到的心率以及血氧濃度，預先警告用家患新冠肺炎等呼吸道疾病的警訊。

2020年全球可穿戴裝置總出貨量升28.4%　蘋果市佔率達36.2%佔首位

責任編輯：曾曉汶

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