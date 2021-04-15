【新盤開價】御海灣II「海景靚價」推盤　537.8萬可入場　折實平均呎價18,419元

由新地（00016）發展的屯門御海灣II公布首張價單，涉及88伙單位，佔全盤406伙單位的22%。其中23伙為一房單位，21伙為一房連儲物室單位，44伙為兩房單位，折實入場價567.8萬元。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣II價格主要參考1期銷售，並形容是次開價為「海景靚價」，對項目銷情充滿信心。

首張價單顯示，首批單位定價由727.95萬元起，至最貴1,060.47萬元。以最高折扣率計，最平單位為1座3樓Q室，實用面積299平方呎，折實價567.8萬元，實用呎價18,990元。折實最低呎價單位則為1座3樓B室，實用面積420平方呎，折實價679.8萬元，實用呎價16,186元。

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張卓秀敏指，已開價的88伙單位市值逾6億元，折實呎價介乎16,186元至20,380元，平均呎價約18,419元，與項目第1期的平均呎價18,600元相若，因第2期享海景，價格尚有上調空間。她續指，項目最快下周開賣，本周六（17日）起將開放示範單位及收票。

資料顯示，御海灣II相比第1期有海景優勢，全盤共提供406伙單位，實用面積由最小255平方呎至最大731平方呎，戶型由開放式到三房不等，另設特色單位。項目目前已開價的單位皆屬一至兩房單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，御海灣II與第1期價錢相若，但今年CCL已上升近3%，故實際比市價有3%折讓，若與瓏門海景單位造價比有5%折讓，開價實屬「穩陣價」。他又稱，御海灣II坐落臨海優越位置，更享正海景，亦是最近屯赤隧道的全新住宅發展項目，升值潛力優厚，加上入場價吸引，定必受到區內外用家尤其是年青上車客的追捧。

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