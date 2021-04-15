【話走就走】內地旅行程式推「機票盲盒」不滿意可全額退款 成搶購熱潮

內地線上旅行預訂平台、航空公司近期紛紛推出各種類型機票盲盒，「超千萬人搶購98元機票盲盒」近來更一度登上微博熱搜，今年以來已有近十家企業推出或即將推出類似盲盒，未來除了機票產品外，相信會有更多內容的「旅行盲盒」面世。

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所謂盲盒，是指消費者不能提前得知盒子裡是哪種具體款式的產品，只有打開後才知道自己抽中了什麼，正因為這種不確定性，刺激了不少年輕消費者積極參與。商家通常是以一個很低的價格銷售盲盒，但機票的目的地是未知的，只有搶到盲盒打開之後才會知道自己抽中的具體目的地以及出發的時間。

由於旅行盲盒的無門檻或低門檻，不少消費者都抱著湊熱鬧搶搶看的心態參與，有的即便成功搶到，也因使用條件時間有限制等原因選擇放棄出行，申請退款。旅行盲盒雖成熱潮，但實際出行率無從得知。

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據了解，旅行盲盒內的機票產品大多都是尾倉機票，即航空公司根據上座率情況拿出來促銷的機票，對於航空公司和平台來說基本沒有太多利潤空間。 有評論指，相比真正可推動消費，旅行盲盒的營銷意味更濃。

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責任編輯：陳楚琨