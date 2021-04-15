【BNO移民英國】作家批入籍試題目太難 英國人都未必識

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話。港人入籍英國必須通過入籍考試，但近期有英國專欄作家批評入籍試太難，部分題目甚至本地英國人都未必知道答案。該英國作家亦指，入籍試更不乏過時題目，和現今英國社會實況相差甚遠。

英國10大執筍盤地區（附樓價） 【下一頁】

英國傳媒《衛報》專欄作家威廉絲（Zoe Williams）指自己在過去一年多期間，不斷幫助兩個朋友準備英國入籍考試Life in the UK Test。雖然兩名朋友從1月起已經分別肥佬2次和3次，但威廉絲對此絲毫不感到意外。因為威廉絲在準備過程中發現當中不少題目晦澀兼模棱兩可，還有題目甚至答案完全錯誤。

威廉絲舉出一道關於莎士比亞（William Shakespeare）描述選擇題為例。題目問到以下兩句描述，哪個較為正確。第一個指莎士比亞主要關注國王、王后和貴族；第二個則指莎士比亞是最早描繪普通英國民眾生活的人之一。威廉絲認為兩個答案都正確，但官方正確答案只限第二個。

其次，威廉絲亦舉出一道關於情人節的題目，指入籍試部分題目答案過時。題目詢問以下四種情況中，哪一種被視為英國情人節習俗。第一個是陌生人互贈匿名筆記；第二個是互相求婚；第三個是互贈禮物；最後一個則是結伴外出吃飯。威廉絲表示，顯然全英國的人都會做最後兩項。但入籍試只承認最後一個為正確答案。她相信題目是1980年代訂立，和當時社會情況吻合。

政府撥款4.6億支援BNO移英港人 【下一頁】

再者，威廉絲指入籍試部分題目難度過高，甚至連土生土長的英國人亦無法回答。例如入籍試詢問英格蘭和蘇格蘭法院系統，刑事和民事的分類標準差別。有題目亦詢問北愛爾蘭國會議席數目等。威廉絲直指她作為土生土長英國人，如果有人向她表示這些是英國人必須具備的常識，她會感到無比震驚。

同樣令人詫異的例子還有一道詢問2007年調查的問題，詢問英國人當年投票選出國家最美景色是甚麼。威廉絲指自己得知題目後無比驚訝，因為自己連這個投票都未曾聽聞。

責任編輯：李俊儀