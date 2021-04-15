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涉不當遊說政府救Greensill 卡梅倫稱會配合調查

環球政治 18:39 2021/04/15

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英國金融公司Greensill Capital破產風波蔓延政界，事件牽涉前首相卡梅倫（David Cameron）、財相辛偉誠（Rishi Sunak）等政要，卡梅倫涉利用公職關係為私企遊說，從中獲益，涉利益衝突，引起廣泛關注。事件揭發以來近乎從未發聲的卡梅倫表示，會配合相關獨立調查組的調查。

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卡梅倫透過發言人向公眾承諾，指一旦調查組的職責範圍確立，他將對任何索取證據的要求作正面回應。事件曝光後，政界一度要求成立由國會議員組成的跨黨派委員會作跟進，但保守黨反對下未成事。惟事關重大下，首相府同意成立獨立調查組。

英國高級官員卸任後出任外界職位，會由公共任命顧問委員會（Advisory Committee on Public Appointment，簡稱ACOPA）審查是否恰當。委員會主席白高志（Eric Pickles）周四向國會交代事件，或有更多細節出台。

白高志去年才就任ACOPA主席，據報他對事件頗不滿，周一主動去信內閣辦公室，首次揭露英國前財金官員Bill Crothers，在離任官職之前已為Greensill當顧問，涉利益衝突的安排，當時獲得批准。

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白高志的信觸發公務員事務主管（Head of the Home Civil Service）凱斯（Simon Case）作跟進行動，下令調白廳中目前有無類似情況。他強調，作為公務員隊伍最高層人員，對此急切關注。類似醜聞恐愈揭愈多，首相約翰遜（Boris Johnson）也拒絕明確指出，目前是否有官員與企業存有聯繫。

作高風險供應鏈融資活動業務的Greensill，疫情下陷財務困難，擔任Greensill顧問的卡梅倫，被揭曾助爭取政府幫助，動用納稅人資金救亡，曾成功聯繫辛偉誠在內多名現任高官。卡梅倫作為2016年才卸任的前首相，仍極具政治能量，對政策有影響力，外界關注政策有無受不當影響。

責任編輯：林建忠

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