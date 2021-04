拜登任命日裔女性出任亞裔聯絡官 内閣少亞裔

美國近期出現針對亞裔的襲擊案,種族歧視問題備受關注。美國總統拜登(Joe Biden)内閣被指不夠種族多元化,只有一名亞裔官員,拜登宣布委任日裔前官員森次(Erika Moritsugu)出任總統副助理及亞裔聯絡官。

伊利諾伊州泰裔參議員達克沃思(Tammy Duckworth)與夏威夷日裔參議員廣野慶子(Mazie Hirono),早前稱拜登内閣欠缺亞裔代表向白宮施壓,更威脅會阻止其任命不夠種族多元化的人選。

拜登周三(14日)宣布任命森次,出任總統副助理、亞裔美國人與太平洋島民社區(Asian Americans and Pacific Islanders,簡稱AAPI)聯絡官的職位。

白宮於聲明中表示:

她的經驗會專長會為拜登賀錦麗政府帶來貢獻,並成為推動總統與政府優先事項的重要聲音。

(She will bring her experience and expertise to the Biden-Harris Administration where she will be a vital voice to advance the President and the Administration's priorities.)