拜登任命日裔女性出任亞裔聯絡官 内閣少亞裔

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【Moderna疫苗】秋季前或出第3針 針對變種病毒
美國近期出現針對亞裔的襲擊案，種族歧視問題備受關注。美國總統拜登（Joe Biden）内閣被指不夠種族多元化，只有一名亞裔官員，拜登宣布委任日裔前官員森次（Erika Moritsugu）出任總統副助理及亞裔聯絡官。
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伊利諾伊州泰裔參議員達克沃思（Tammy Duckworth）與夏威夷日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono），早前稱拜登内閣欠缺亞裔代表向白宮施壓，更威脅會阻止其任命不夠種族多元化的人選。
拜登周三（14日）宣布任命森次，出任總統副助理、亞裔美國人與太平洋島民社區（Asian Americans and Pacific Islanders，簡稱AAPI）聯絡官的職位。
白宮於聲明中表示：
她的經驗會專長會為拜登賀錦麗政府帶來貢獻，並成為推動總統與政府優先事項的重要聲音。
（She will bring her experience and expertise to the Biden-Harris Administration where she will be a vital voice to advance the President and the Administration's priorities.）
森次為日裔美國人，曾任非牟利組織National Partnership for Women & Families的副總裁。森次於奧巴馬（Barack Obama）執政時期，任職住屋及城市發展部的助理秘書，於國會山莊也有豐富工作經驗。
責任編輯：鄭錦玲