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高管指中國競爭激烈 小鵬汽車擬研發自動駕駛芯片

環球政經 18:38 2021/04/15

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內地電動車製造商小鵬汽車副總裁吳新洲向傳媒透露，正研究多個發展技術，包括製造自家研發自動駕駛芯片。

台積電首季賺19% 料芯片荒續至2022年【下一頁

內地電動車市場競爭激烈，小鵬汽車副總裁吳新洲向外媒CNBC透露，目前公司軟件技術表現良好，為維持小鵬汽車在市場的競爭力，正積極研究所有可能發展的技術。

【行業分析】晶片短缺影響進一步擴大 4月國內有車廠減產30%下一頁

被問及會否發展自家研發自動駕駛芯片，吳新洲直言這是其中一個方向，但並無透露更多資訊。

小鵬汽車剛於周三發布第三款智能汽車P5。該型號為全球首款量產激光雷達智能汽車，配備自動駕駛系統XPILOT，預計在第三或第四季於內地開售。小鵬汽車亦計劃將業務拓展至北歐市場，稍後將於挪威舉行車展。

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撰文 : 馮卓謙

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