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【虛擬銀行】Livi Bank舉行大專生商業挑戰賽　勝出隊伍可奪2萬元獎金

股市 18:14 2021/04/15

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虛擬銀行livi舉行大專生商業挑戰賽　勝出隊伍可奪2萬元獎金

虛擬銀行Livi Bank舉辦商業挑戰賽「Young Bankers of Tomorrow 2021」，邀請香港大專院校本科生參與，勝出隊伍可奪得2萬元獎金，並可獲優先考慮參與Livi將於7月舉行的虛擬實習計劃。計劃即日起接受報名，將於30日截止。

挑戰賽由Livi與Classified Post合辦，參賽隊伍需由2至5人組成，將根據指定的虛擬銀行業務案例，撰寫相應建議書，展示創意和批判思維。

比賽歡迎所有學科的在學本科生報名參加，所有勝出隊伍均可獲現金獎勵，冠軍隊伍達可獲2萬元獎金，並將獲優先考慮參與虛擬實習計劃。

同時，Livi將於5月初在職場資訊手機應用程式OnMyGrad推出「Virtual Banker Academy」，分享關於虛擬銀行不同範疇的影片，內容涵蓋UI/UX策略、市場營銷、風險管理及其他重要主題。

此外，所有參賽者及其推薦的親友，若以比賽專屬的推廣碼開戶，將可獲120元現金獎賞。

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金融機構 虛擬銀行 銀行 實習 香港 livi Bank

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