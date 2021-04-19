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【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱世鮨店Omakase（中） 尖沙咀志

名人薈萃 08:00 2021/04/19

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上回提到壽司嬌小得來鮮味十足，微酸的壽司飯吃起來亦毫無負擔，不愧是「港女的浪漫」。我作為品嚐壽司的初哥，有食家帶路當然好，碰巧遇上壽司達人朋友約試新店，當然卻之不恭，順便可以跟他學下嘢。

 

今天來到位於尖沙咀亞士厘道的「志」，店子分開左右兩邊，一邊是正常面對面的座位，另一邊是壽司吧，圍著吧桌並排而坐，更易與駐場的文師傅進行交流。打開午餐餐牌，價錢抵食得令我有點驚訝，壽司套餐徘徊在三百多元十分合理，最令我意外的是廚師發辦Omakase套餐只售$580，我不用多想便點了一份，十分好奇質素如何。

 

經理首先為我們送上所有日本餐廳的「鐵膽」— 日式蒸蛋。我以前覺得蒸蛋毫無特別，但最近到訪多間比較講究的鮨店，才發現他們連蒸蛋也造得一絲不苟，滑溜之餘同時用上不同的食材提鮮，各具特色，而「志」便用上了日本海藻，綠油油的一片浮在蒸蛋上，色香味俱全。

 

Omakase的第一道菜是象拔蚌刺身，上面灑上少許生七味粉，微微的辣度非常開胃。

 

鯛魚刺身，口感比較煙韌，加上柚子皮份外清新。

 

野生關鯖魚，咀嚼下魚味越見濃郁，師傅以醃漬蔥花及芝麻提昇口感，齒頰留香。

 

BB鯛魚壽司，上面有一小撮被譽為「地上魚子醬」的「地枯子」，清甜鮮美。

 

輕輕燒過的北寄貝壽司，肉厚而爽脆，味道鮮甜。

厚切中拖羅壽司，顏色粉紅，油份恰到好處，入口即融。

 

燒太刀魚，又稱白帶魚，魚皮富油香，是踏入初夏的時令食材。

 

熟食後又變回壽司，炙燒銀雪魚壽司，肉質嫩滑細緻，魚油甘香豐胦，好吃！

 

燒左口魚裙邊壽司，師傅採用明火，因火力足燒得夠「透」而油香滿滿，嫩滑非常，入口即溶！

 

新鮮本地瀨尿蝦，師傅覺得比日本品種更為鮮甜，所以大膽採用。

 

海膽接觸空氣便會變軟，所以通常會加入一些添加劑來保持品質。這款高橋馬糞海膽屬天然「無添加」，鮮艷的橙色令人垂涎，味道濃厚甘甜，極為鮮美！

吃掉「香蔥吞拿魚腩手券」及軟腍入味的「豚角燒」，午餐接近尾聲。

 

甜品是一件由日本空運抵港的柚子芝士蛋糕，柚子清新，甜度恰到好處，蛋糕質感又是我所喜愛的軟硬度，實在太喜歡了，將來一定要央求師傅讓我整盒買回家！

 

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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