明年底前加息機會微 鮑威爾指加息前先減買債規模

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）出席網上論壇表示，在明年底前加息機會很微，料將維持現有利率。聯儲局會視乎恢復充份就業的進度，並在通脹適度高於2%目標下，先縮減買債規模才考慮加息。

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鮑威爾對美國經濟前景樂觀，形容美國正處轉折點，將邁進增長更快及更多就業機會的時候，但坦言新冠疫情仍然是主要風險，預計明年底前加息機會微，局方預計將保持目前利率水平。他強調，加息的前提是要恢復充份就業、並望通脹能適度高於2%。

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他又指，聯儲局在考慮加息前，將先縮減買債規模，在確定未來調整貨幣政策的優次，再決定是否容許資產負債表規模隨手持債券到期而縮小，但重申調整需待數月甚至數年才會開始。

目前聯儲局每月買約1,200億美元政府發行證券，鮑威爾承諾會繼續買債，直至經濟全面復蘇。

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