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【網民熱話】移民要求阿媽賣樓分錢不成　拆屋再在牆壁寫上黑色大字：我係要分一半房屋的價錢　3百萬

理財智慧 19:00 2021/04/15

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就算是親人，當遇上金錢瓜葛，都未必能冷靜處理。日前在Facebook群組流傳多張照片，疑因兒子打算移民，要母親賣樓分錢不成，故拆屋洩憤，令屋內傢俱和雜物散落地上，單位一片混亂。

【樓市熱話】港男擁600呎單位 未來岳父卻嫌細 另買樓給女兒居住　網民：有父幹點解唔要？　【下一頁

網民在Facebook群組上傳多張照片，在照片中可見，單位一片混亂，屋內傢俱和雜物散落地上，牆壁就被人用黑筆寫上：「To老媽，我想你應該還不是很明白。我不是在外住到六月份。我是要分一半房屋的價錢，3百萬。之後過我自己的生活。我不會回來的了。」而另一面牆上則寫着：「我要的是尊重，對自由、尊嚴、平等的待遇。」照片中亦看見警員到場處理。

    點擊圖片放大
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【網民熱話】親戚借盡27家財仔後走佬 父親遭牽連 打公司內線追債慘被降職　網民：公司不查證很不公平　【下一頁

上載相片的網民稱事源於一名兒子打算移民，要母親賣樓分錢不成，故拆屋洩憤，最後報警求助。

 

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責任編輯：黃苑筠

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