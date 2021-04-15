【消費優惠】SmarTone推手機月費代繳保障　失業或確診新冠病毒一筆過代繳半年

▲ SmarTone推出全港首創「手機月費代繳保障」，於疫情期間不幸確診感染新型冠狀病毒，或不幸失業時，保證一筆過代繳半年手機月費。（SmarTone提供圖片）

疫情下少不免遇上突發情況，SmarTone推出全港首創「手機月費代繳保障」，於疫情期間不幸確診感染新型冠狀病毒，或不幸失業時，保證一筆過代繳半年手機月費。

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由2021年4月16日起，客戶只要上台或續約指定4.5G或5G月費計劃，除可享現有優惠外，更可額外獲「失業保障」，當客戶面臨非自願性失業時，可獲一筆過代繳6個月手機月費，金額可高達$1,800，保障期12個月。

上指定5G月費計劃更獲雙重保障，再送「新冠病毒保障」，如於6個月保障期內確診感染新型冠狀病毒，將獲一筆過代繳6個月手機月費，金額可高達$1,800，更另有高達$20,000住院津貼。

優惠只適用於新客戶上台、指定現有客戶加開新號碼或指定現有客戶並選用指定流動電話月費計劃合約，須簽訂12個月或以上期限合約及繳付每月$18之行政費（如適用）。於保障期內及在符合「失業保障」及/或「新冠病毒保障」之條款下，客戶可向安我保險有限公司索償。

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責任編輯：朱悅瀅