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【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（下）

名人薈萃 17:02 2021/04/16

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美國三大主要指數，包括道指，標普500指數及納指，其中道指長期維持30隻成分股，並沒有增減，在市場上依然具有代表性和指標性。恒指1964年7月起步時同樣只得30隻，到1969年增至33隻，一直維持至2006年8月。自從恒指2006年9月開始增加成分股後，表現便更加不濟。

【利財筆記】牛市重臨 有迹可尋（上）：【下一頁

由1964年7月至1992年開始納入紅籌股前，恒指28年只換馬過36隻，平均每年換馬1.3隻。但1992年8月至今這28年，換馬多達80隻（不計公司重組改名），平均每年換馬2.9隻，換來換去，個別股票例如信和置業（00083）、新世界地產（00017）、聯想集團（00992）、長江基建（01038）出出入入恒指，最終只能令恒指平均每年上升不足3%，恒指公司的眼光確實極之差劣。過去20多年，納入的利豐（已撤銷上市地位）、思捷環球（00330）股價曾大幅飈升，最終急墜，令小股東損失慘重。最威水的是2008年納入騰訊控股（00700），當時騰訊已上市4年，盈利達到數十億港元，晉身成分股是有往迹可尋。

有心人托高股價待散貨

恒指公司揀選成分股的最大問題，就是沒有考慮公司盈利能力，只看股份流通市值和成交額，故此很容易被一些有心人，或者市場人士合謀推高股價，增加股份成交額和市值，當公司成為恒指成分股後便在高位散貨，最終苦害那些十分保守，集中認購追蹤指數基金的投資者。

恒指公司提出的優化建議，其實類似恒指綜合指數的選股方法，例如按行業組合挑選成分股和不設最低上市歷史要求，既然現在已有市值覆蓋率95%以上的恒指綜合指數，恒指公司又何必多此一舉。

改善恒指應設盈利最低要求

若要優化恒指，根本毋須再增加成分股數目，50隻已足夠，甚至要減少，當中可以一半是本地公司，以反映本地經濟表現，其餘一半是內地公司，需要在香港有業務。日後若要晉身恒指成分股，不能只看公司市值和股份成交額，還要看公司盈利能力，例如本地公司過去一年至少要賺50億元，過去三年至少要賺150億元。內地公司享有14億人口的市場，最低盈利至少要多一倍，甚至兩三倍，即每年至少要賺100億至200億元。

恒指公司不用每年4次檢討恒指成分股，每年檢討一次便足夠，有份參與檢討的人全部要申報利益，不得提早入貨。若發覺公司盈利過去3年都未達到最低要求，便要換馬；而被納入的公司，過去3年的盈利同樣要達到最低要求。這個做法便可以避免有人刻意推高一些沒有盈利，只有「故事」和「概念」的公司的股價，然後等公司成為成分股後便在高位套現離場。恒指公司若不痛定思痛，只會愈來愈多投資者摒棄恒指，改為認購其他長期表現更佳的指數基金。

*文章刊於695期《iMoney Focus》利財筆記。

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撰文 : 林本利 前理工大學會計及金融學院副教授，港大社會科學學士及英國布理斯托大學經濟學博士

欄名 : 利財筆記

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