【宏觀術數@iM網欄】占卜預測？ 由足彩閒話博奕占卜

宏觀術數 由足彩閒話博奕占卜

2021/4/13

時令快將踏入夏季，亦是英超及歐聯足球賽事進入白熱化階段，以歐洲聯賽冠軍盃為例，到底利物蒲、車路士、皇馬、曼城或哪最隊終棒盃，成為球迷焦點外，不少朋友深夜觀戰之餘，也喜歡下注考考自己眼光或牙較，每場賽事也就為博彩公司帶來可觀進賬。

分析足彩傳統方式除了根據各隊往績、臨場形勢，甚至以馬會或外地博彩公司賠率作分析外，也有些對術數朋友，熱衷研究博奕預測的方法。本欄過往文章從宏觀角度預測社會文化潮流發展，或經濟民生等等，多以天星及玄空地運為基礎，但如果用於分析較短期及微觀的博奕如賽事勝負等，一般術數朋友都會以占卜術來作預測，具體方式各師各法，惟有些原則又似乎殊途同歸者，值得介紹一下。

由於社會經濟發展涉及時間較長，天星地運能發揮影響較大；一場賽事歷時較短，占卜術正好適合。雖然先民遠古的占卜，反而都涉及家國大事，而這傳統也一直被保留下來，其中趣味也極濃厚，未來可以再詳談，今期嘗試先趣味性介紹一下占卜的原則，並避免涉及過多理論。

▲ 足球競賽緊張刺激，也為博彩公司帶來龐大商機

分清主客

古人占卜軍機戰事，方法除了早期卜筮之外，最古舊應算是奇門遁甲術，其預測方式很重視時間和空間的配合，每一個時辰可以起出獨立課體，並且占算盤分開九宮（八個方位再加上中宮），也就是每一個時辰內，八個方向吉凶都可以各有不同，從而用於出行擇吉及出師占算等。現代用於占算也有術者並不以正時（如比賽時間）作計算的，而以隨機挑選數字起課計算，認為更靈活多變。不論哪種方式，分析時都很重視「主」和「客」的對持，就如兩軍對疊決一高下，必須分出是「利主」抑或「利客」，並計算出更多具體的情況及結局。用於足彩主客的最簡單演繹便是「主隊」和「客隊」了。

遁甲術以外，易經預測也是常用方法。易經占卜又可以粗略以分析依據分為以卦爻辭解釋（義理）、易卦卦象（如梅花易數）及爻象（如文王卦）分析，博奕預測上以後兩者較為普及，六爻卦對於主和客也是須分清楚，卦象中會分開「世爻」和「應爻」來定清主客，並以爻象五術的生剋變化作判斷原則，一直發展下來成為坊間問事易占的主流。

靈感「觸機」

而梅花心易重視「主」、「客」外，更重視「觸機」，即是起卦或解釋時都特別重視靈感，同一卦象，會因應卜者靈感而會得出不同推斷結論。事實上「觸機」亦是所有占卜甚至術數能致精彩的重要原素。筆者便有電腦專家朋友，多年醉心研究博奕，最初使用心易，後來索性直接發展觸機靈感，以夢兆的類象試圖解開玄機。其所持理論認為宇宙是一集體無意識，假設萬事答案都有其中，只須找出適合自己的解碼「鎖匙」云云。

三．實際博奕

就算以上方式果能幫助預測戰果，能達到相當準確性，假設有80%左右，又是否一定能穩操勝券呢？

如果以擲毫的「公」和「字」為例，機會率應該是二份一。但比賽一般除了主勝、客勝外也有和局的，占算上機會並不是一半的。當然可以在投注時買「讓球盤」除掉和局的機會，可是，占算主客勝負到底是變數多了，例如應如何計算「讓平半」後仍可勝出，很多時確實需要更精準占算。

此外，更重要者為賠率的設置影響到實際回報。例如利物蒲（1.78）對皇馬（3.50）的主客和賠率，更有和局的機會。而精算師計算下的賠率，熱門勝出機會確實在現實中反影出來，也就是說開出的大多為賠率低者。假設玩家十場比賽算中大部份，如果都是大熱門勝出，有時是可以「贏波輸盤」的，最終也難免嘆一聲「命中有時終須有、命裡無時莫強求」。

▲ 一場比賽投注方式多樣

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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