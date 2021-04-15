▲ 【瑞信招牌】陶冬2200萬首置購擎天半島兩房樓王 近月怎評論資本市場？

瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬據報以首置身份入市，以2200萬元購入九龍站擎天半島一個2房單位，呎價34810元，屬於屋苑2房單位新高紀錄。陶冬較近期對樓市等資產表現的評論，包括去年6月接受本報專訪。當時陶冬指，以聯儲局為首的環球央行實施寬鬆貨幣政策，全世界大舉放水，這些錢從那裏來，都是印出來，資金氾濫下，金融市場價格的反彈來得很快，但實際經濟未必可以出現類似的反彈。

一大瓶水，實體經濟吸收到的只有一點點，大部分的水流到金融市場，導致資產價格暴漲。

陶冬於去年5月受訪時就稱，樓價永遠是一個滯後的指標，「中國和美國的樓價也沒有跌」，因此樓價未能及時反映經濟的疲弱，「但不代表不會發生」。他續指，樓市要看兩個指標，第一是樓價，第二是成交量，人群阻隔措施下，看樓的人數必定會有所下降。

瑞信在香港總部剛好是九龍站商廈環球貿易廣場（ICC），陶冬曾在2012年沽出擎天半島，詳情可見【地產站報道】

陶冬對於整體大中華市場評論就有

在可投資資產，即你住房子和需要現金以外的資產中，房地產起碼應該占到20%的比重，需要高配的話還可以達到30%。但房地產流動性較差，這個因素需要考慮。 另外，對中國投資者來說，起碼20%的資產應該放在海外。這20%的海外資產中，個人認為一是要配置股票，二是投資房地產。

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