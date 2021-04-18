【無與輪比@iM網欄】你下一輛座駕會是中國製造嗎？

法國雪鐵龍（Citroen）所屬的Stellantis集團宣佈，其最新的豪華房車C5X將全部移至成都的工廠製造，主要鎖定中國市場，而部分則會運回歐洲銷售。

中國是全球最大、最具增長空間的汽車市場，Stellantis去年年底才由快意佳士拿（Fiat Chrysler）及標緻雪鐵龍（Peugeot Citroen）合併而成，覬覦中國市場可以理解，但法國傳媒對此劣評如潮，指曾在2000年曾為第二汽車大國的法國，如今已幾乎沒有汽車生產線，除中國外，已外移至東歐多國，目前僅餘標緻SUV車款在法國國內製造。

在裝配角度而言，中國的技術獲向家車廠肯定。Stellantis亦認同，中國的裝配水平是世界頂尖（總不會說其生產線其實「麻麻地」吧？）而除Stellantis之外，寶馬的iX3在瀋陽製造，Tesla的Model 3亦是由上海廠房製造。

中國在2020年實行《外商投資法》，當中汽車是其中一個加快開放的行業。汽車製造業的產業鏈廣闊，去年中國整車及零部件佔全球的30%，而目前最少有50%的汽車零部件與中國有關。

然而，大家不要簡單將汽車理解為運動鞋、廚具等商品，從產量上而言，中國是汽車大國；從技術上而言，中國仍遠為不及。據中國機械工業聯合會的資料，中國汽車生產裝備當中有70%來自進口、引擎及波箱80%進口，而汽車研發、試驗、檢測等設備，更是90%進口。即是說，汽車的核心技術，中國基本上全未掌握。

這解釋了為何中國比其他經濟體更急於推行新能源汽車，除了因為環保因素外，更希望的是將起跑線重設；然而，中國的汽車業發展，主軸是「新四化」——電動化、市場化、智能化、共享化，而Tesla等車廠，以至VAG、寶馬、戴姆勒等傳統車企，從一開始已是向此方向行進，莫講重設起跑線，實行中國所言的「彎道超車」，難度亦都不小。

坦白說，筆者對「中國製造」並不十分抗拒，重點是品質的監控。工業總涉及人手，人手的誤差多少視乎管控的細緻度，以及工人是否細心。以Tesla為例，筆者不認為上海製造的水平會比美國製造遜色；寶馬部分車款在南非製造，但供應鏈部分來自歐洲，這跟中國製寶馬心理上又有點分別；而如果比較的是德國製造高端車款跟中國製造，其分別大概會更加明顯。總而言之，市場自會作出選擇，車廠做的是生意，同樣會作出回應。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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