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【支付新趨勢】新加坡「先買後付」平台攻港　結合財務管理＋免息分期功能

科技 11:30 2021/04/17

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去年攻港的新加坡付款平台「hoolah」在今年再推出先買後及免息分期的付款服務，針對年輕人申請信用卡困難的市場空缺，搶攻市場。

「先買後付」（Buy Now, Pay Later）成為亞洲近年的新興付款模式，更有新加坡先買後付平台自去年開始陸續進入香港市場。其中在去年攻港的新加坡付款平台「hoolah」，就在今年再推出先買後及免息分期的付款服務，針對年輕人申請信用卡困難的市場空缺，搶攻市場。

hoolah創辦人Stuart Thornton表示，現時消費者普遍有使用電子支付的習慣，惟留意到年輕人屢有信用卡負債的情況，以及所以該團隊透過數碼化支付平台 結合「免息分期付款」服務和「財務管理」功能，建立風險決策機制，希望將「能負擔，也負責」（Responsible Affordability​）的理念帶入，幫助用戶理性消費。

免息拆分三期　設機制實時評估

該平台設有扣帳卡（Debit Card）以及信用卡先買後付可以免息拆分三期，可以在沒有手續費和利息下延期付款。其風險決策機制則可實時評估用戶的財務狀況及消費目的，迅速判斷是否接受該筆交易。以及設有消費上限，上限會隨著還款紀錄和使用年期調整。而用戶在到期付款日之前，也會收到提醒在已登記的銀行卡中預留充足的餘額，避免延期付款產生的額外費用。

他指出，目標客戶群介乎18至35歲，當中包括是學生或者剛剛步入社會等的年輕族群：「這些類別的年輕族群普遍因為未符合申請信用卡的要求，傾向使用扣帳卡。」另發現隨著平台逐步增加合作的商戶類別，在亞洲合作商戶累積逾2,800間，客戶群年齡亦有增長趨勢，尤其是25歲至40歲的群組。

帶入嶄新概念　擴展產品開發增競爭優勢

雖然先買後付對香港市場而言是一個嶄新的概念，不過他認為當中仍有機遇，期望繼續透過持續擴展產品開發團隊，為用戶締造更多價值和提升企業價值，提升競爭力。例如提升用戶體驗，建立無縫註冊及更完善的付款程序來吸客。還有為用戶提供更多元的商戶類別，未來拓展合作至保險及住宿等。他又預料，先買後付的亞洲市場在未來3至5年內會有過十億美元的機遇。

【電子消費券】推動電子支付　中小企參與最關鍵

【數碼轉型】稅務數碼化　為何是全球新趨勢？

事實上，Stuart Thornton在創立hoolah前，曾經任職國際支付工具公司Worldpay，當時經常有商戶反映，隨著電子商貿發展迅速，面對如客戶轉化及棄單情況等不同挑戰。另有付款平台如Klarna及Afterpay等在各個地區快速拓展業務，解決上述挑戰。因此他們亦希望把「先買後付」的概念引入亞洲市場，為商戶提供一個備有可持續發展方案的付款工具，協助合作商戶恢復營運、推動業務發展。

他指出，對於商戶而言，先買後付解決了他們面對轉化客戶及棄單的問題，包括實體店及網店。有別於傳統依靠大量折扣或者市場推廣來提高客戶轉化率，先買後付只需要較小的成本就能達到這些成效。更有商戶反映，加入平台後提高了20至40%的客化轉化率及購物量。

他更強調，該平台會為商戶承擔所有風險，例如預付交易金額，不會影響商戶的現金流。同時以本地化的宣傳策略，包括為合作商戶製作宣傳內容及產品介紹，在社交平台和媒體上推廣，增曝光率。以及在特別節日推出現金回贈、優惠碼、抽獎和贈送禮物等活動吸客 ，冀宣傳品牌之餘，也增加商戶網站的訪客量，有利於優化搜索引擎(SEO)。

目前該平台的香港合作商戶包括本地及跨國公司，如Zenyum HK、Go24 fitness、Product Pro及Lacess等，涵蓋購物、消閒娛樂及服務等範疇。

【電子支付】FIS報告：香港2024年電子錢包將普及　正式邁向無現金化

記者：張寶燕

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