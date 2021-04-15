【ET講股通】梁耀康：整固成交縮 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌107點，報28793點，大市成交1,245億元。

明早內地公布重磅數據 需留意

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，整體大市維持整固，繼續窄幅上落，成交縮減，呈待變格局。恒指收在29000關下，如恒指跌穿28374點或升穿29152點，可能出現向下或向上突破 ；如升穿29596點，則可望重拾升軌。

他提醒，要留意明天早上約10時公布的內地重磅經濟數據，勢牽動大市。

短視頻競爭加劇 快手急挫

今日大市主要受新經濟股拖累，快手 （01024） 跌勢較急，跌7.7%，原因有二。一、主要對手字節跳動（即抖音母企）來港上市；二、騰訊 （00700） 宣布重組平台與內容事業群（PCG），或加強短視頻開發。市場擔心短視頻競爭加劇，令快手股價受壓。此外，網企紛紛承諾依法合規經營，也加重新經濟股壓力。

短期來說，快手呈現下降軌，現技術性沽盤。不過，梁耀康認為長遠具有一定投資價值，短視頻為未來數年的趨勢，且營運模式已成熟。如果股價跌至低於200元，可考慮分注吸納，不用太心急。

人行公布，互聯網資產管理整治工作基本完成，聚焦阿里巴巴 （09988） 和騰訊的金融業務重組發展，料掃除行業陰霾。此外，騰訊發300億美元的美元債，成債市關注點，對中資股融資能力有指標性，並觀察市場資金是否充裕。

悶市下，體育用品板股表現較好，安踏 （02020） 公布營運數據，首季增長不錯，可考慮吸納，觀望會否破頂再升，若跌穿130元則可止蝕。

另一值得留意是錦欣生殖 （01951） ，人行發表論文鼓勵生育，刺激生育相關股今日表現好，當中錦欣生殖值搏率算較高，現水平可吼，若失16.38元則要止蝕。

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