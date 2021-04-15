Coinbase昨首掛 鮑威爾: 加密貨幣是投機工具

美國最大加密幣交易所Coinbase日前首日掛牌，聯儲局主席鮑威爾即發炮指加密幣只屬投機工具，無被真正視為一款支付貨幣。

【虛擬貨幣】Coinbase周三掛牌 比特幣再創歷史新高【下一頁】

Coinbase首掛股價高開後低，一度狂升70%，市值高達1120億美元，其後升幅收窄，最終僅較參考價高逾31%。Coinbase效應利好其他加密貨幣，比特幣價格創新高首破6.4萬美元；第二大加密幣以太幣亦刷新紀錄。

【虛擬貨幣】總市值超1.8萬億美元 3月內或再倍升【下一頁】

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加密幣近期獲大力追捧，但聯儲局主席鮑威爾在Coinbase首掛當天，出席一個網上論壇時批評，加密貨幣只是投機工具，投資者注押加密貨幣上升，並無真正視加密幣為支付工具。他又搬出黃金作比較指，人類幾千年賦予黃金作工業金屬不具備的特殊價值，加密幣價格上升全由投資者造成，並無將加密幣提升至支付機制的地位。

有分析指，Coinbase去年交易量中，比特幣和以太幣交易佔當中56%，若虛擬貨幣炒風減退，Coinbase收入將會被影響。

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