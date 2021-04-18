【裏裏外外@iM網欄】經常放屁，點算好？簡單幾招，幫到你！

近期疫情有些好轉，親友相會敍餐也多了。吃得多了，加上春天時候，是生發的大好時機，很多身體問題也出現。

其中最常見是腸道脾胃問題。近日朋友有一位5 歲小女孩，飯後不久吃了一個大菠蘿包，之後令肚仔好滯，而且經常放屁，但當我幫她在肚仔上按摩後，她感到很舒服，不久去了洗手間便便，然後回復正常。

所謂「清氣上升、濁氣下排」。據一些統計指出，一般人平均每天放屁約14 次，排出氣體達500到700毫升。其實放屁多或從不放屁也不是好事。放屁可以反映我們腸道脾胃情況。如果食肉太多丶腸內積聚好多食物殘或腸熱，放屁會好臭。如果放屁好大聲，即體內有氣滯問題。

今次教大教如何預防及解決屁多的困擾。

Tips 1 ：

經常按摩腹部。右手掌心放在肚上，左手掌心疊在右手上，然後順時針輕輕按摩肚臍100次，按摩時可以劃一個大圓型，但記住不需要太大力，這樣可以為腸道做運動熱身。

Tips 2:

熱身後，雙手放在心口位置，用力推至肚臍，這樣由上至下100次。注意推腹時會出現打嗝或其他聲，這是正常現象，慢慢便會改善。

再將左右手分別放在左右肋骨的位置，向下推100次。

Tips 3:

按摩水分穴（在肚臍上2 隻手指的位置）。以食指丶中指及無名指合併，然後一齊順時針打圈按壓水分穴位約2 分鐘，自然呼吸，身體放鬆。按摩水分穴有助改善身體代謝功能，令排便正常，具有治療腹瀉、浮腫水腫，有助健脾補腎、疏通任脈等作用功效。

經常按摩腹部，不但可以加強腸道蠕動，改善腸胃功能和消化不良，減少及頂防放屁現象，避免好多尷尬場面，也能令你重現腰部線條，一舉多得。

以上動作，建議每天早晚做一次，如果時間不許可，也要每天早上空腹做，不可飽肚做。

平時除了多做腹部按摩，還要注意平時飲食不要太快，不要經常吃太多刺激的食物，如大蒜丶洋蔥等，均衡飲食，減少腸道和脾胃問題，自然解決放屁問題。不過，如果持續發放又長又臭又大聲的特大屁，最好去問問醫生，及早治療。

今次為大家推介一隻好輕快調子的歌曲，由Deva Premal 主唱的 Om Mani Padme Hum。

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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